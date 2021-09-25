بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × برينتفورد (صلاح أساسي)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، ضيفا ثقيلا على برينتفورد، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء منتشيا بفوزه على كريستال بالاس 3-0، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ13 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

يبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، جونز، فابيانو

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

بث مباشر: