3 تغييرات في تشكيل ليفربول الأساسي أمام برينتفورد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد عودة نرينت أرنولد، وأندرو روبيرتسون بعد الغياب في المباراة السابقة للإصابة، فيما يبدأ جونز على حساب ألكانترا المصاب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.