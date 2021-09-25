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3 تغييرات في تشكيل ليفربول الأساسي أمام برينتفورد

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب مدرب ، تشكيل فريقه لمواجهة برينتفورد، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من .

تشكيل ليفربول شهد عودة نرينت أرنولد، وأندرو روبيرتسون بعد الغياب في المباراة السابقة للإصابة، فيما يبدأ جونز على حساب ألكانترا المصاب.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب - أندرو روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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