شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام إنبي فى الكأس.. عودة بانون وديانج وعبد القادر أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد إنبي في السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول فى الدفاع، وأليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدرء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن وميكيسوني ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد هاني.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل استكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وخاض الأهلي تدريباته الأيام الماضية بالإسكندرية بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت الثلاثاء الماضي في السوبر المحلي وخسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وخاض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تدريبات الأهلي الأيام الماضية، وحرص على تجهيز لاعبي الفريق جيداً لمباراة اليوم أمام إنبي.

وشهدت تدريبات الأهلي الأيام الماضية محاضرات من موسيماني للاعبي الفريق بهدف دراسة فريق إنبي والاستعداد الجيد للمباراة التي يتطلع الأهلي للفوز بها من أجل مواصلة رحلة التتويج باللقب.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

ويدير مباراة الليلة بين الأهلي وإنبي طاقم تحكيم مكوّن من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.