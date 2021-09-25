شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد يتصدى لتسديدة أكرم توفيق فى مباراة الأهلى وإنبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى محمود جاد حارس مرمى إنبى لتسديدة أكرم توفيق لاعب الأهلى فى الدقيقة 35 من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالى: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسكط وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدرء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن وميكيسوني ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد هاني.

ويتكون تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

ويدير مباراة الليلة بين الأهلي وإنبي طاقم تحكيم مكوّن من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.