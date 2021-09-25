شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تشاوري بين إدارة اتحاد اليد والمدير الفني للمنتخب الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اليوم السبت لقاء تشاوري، بين إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، مع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال، تم خلاله مناقشة التصور الخاص بالمرحلة المقبلة، في ضوء الطلب الذي تقدم به المدير الفني بشأن التعاقد مع أحد الأندية الألمانية.

وتؤكد إدارة الاتحاد أنها بصدد بحث المقترحات المقدمة من المدير الفني للمنتخب في هذا الشأن، على أن يتم خلال الأيام المقبلة إعلان الموقف بشكل رسمي.