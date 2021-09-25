شكرا لقرائتكم خبر عن عرفات وشكشك وياسر في هجوم إنبي أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الأهلى المحدد لها السابعة مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد إنبي في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسكط وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدرء كلا من علي لطفي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن وميكيسوني ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد هاني.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل استكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وخاض الأهلي تدريباته الأيام الماضية بالإسكندرية بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت الثلاثاء الماضي في السوبر المحلي وخسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وخاض بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تدريبات الأهلي الأيام الماضية، وحرص على تجهيز لاعبي الفريق جيداً لمباراة اليوم أمام أنبي.

وشهدت تدريبات الأهلي الأيام الماضية محاضرات من موسيماني للاعبي الفريق بهدف دراسة فريق إنبي والاستعداد الجيد للمباراة التي يتطلع الأهلي للفوز بها من أجل مواصلة رحلة التتويج باللقب.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

ويدير مباراة الليلة بين الأهلي وإنبي طاقم تحكيم مكوّن من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.