شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. استمرار التعادل السلبي بين الأهلي وإنبي رغم السيطرة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على مباراة الأهلي أمام إنبي بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد الإسكندرية مساء السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

بدأ فريق الأهلي المباراة بالتحضير من وسط ملعبه في محاولة لفرض نفسه على إيقاع اللعب والتحكم في رتم المباراة من خلال التمريرات القصيرة من لاعبي خط الدفاع في محاولة لفتح ثغرة بدفاع الفريق البترولي الذي تراجع، واكتفى بمحاولة إيقاف حماس لاعبي الأهلي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة وإنذار لمحمد إسماعيل لاعب إنبي بسبب ضرب محمد شريف بالكوع، وسددها علي معلول مباشرة على المرمى، ولكن مرت أعلى العارضة، واستمرت سيطرة لاعبي الأهلي في الدقائق العشر الأولى من عمر المباراة ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى.

وتحصل محمود كهربا على ركلة حرة في الدقيقة 12 من عمر المباراة ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء، ولكن تم احتسابها خطأ على بدر بانون بسبب رفع قدمه في وجه مدافع إنبي، فيما أهدر محمد شريف فرصة محققة في الدقيقة 14 من عمر المباراة من تمريرة أحمد عبد القادر.

حاول لاعبو الأهلي تنويع واستغلال الأطراف في تشكيل خطورة على مرمى إنبي مستغلا تحركات أحمد عبد القادر ومحمود كهربا مع معاونة اليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، فيما أهدر عبد القادر عرضية أفشة في الدقيقة 29 من عمر المباراة ولم يحسن التعامل معها أمام المرمى.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام إنبي في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسط وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدرء كلا من علي لطفي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن وميكيسوني ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد هاني.

فيما أعلن حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويتكون تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.