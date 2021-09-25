شكرا لقرائتكم خبر عن أول 15 دقيقة.. الأهلي يبحث عن تسجيل هدف التقدم وإنبي يكتفي بالدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام إنبي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تجمعهما على إستاد الإسكندرية مساء السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

بدأ فريق الأهلي المباراة بالتحضير من وسط ملعبه في محاولة لفرض نفسه على إيقاع اللعب والتحكم في رتم المباراة من خلال التمريرات القصيرة من لاعبي خط الدفاع في محاولة لفتح ثغرة بدفاع الفريق البترولي الذي تراجع واكتفى بمحاولة ايقاف حماس لاعبي الأهلي.

وحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة وانذار لمحمد إسماعيل لاعب إنبي بسبب ضرب محمد شريف بالكوع، وسددها علي معلول مباشرة على المرمى ولكن مرت أعلى العارضة، واستمرت سيطرة لاعبي الأهلي في الدقائق العشر الأولى من عمر المبراة ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى.

وتحصل محمود كهربا على ركلة حرة في الدقيقة 12 من عمر المباراة ولعبها أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن تم احتسابها خطأ على بدر بانون بسبب رفع قدمه في وجه مدافع إنبي، فيما أهدر محمد شريف فرصة محققة في الدقيقة 14 من عمر المباراة من تمريرة أحمد عبد القادر.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام إنبي في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول في الدفاع واليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في الوسكط وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدرء كلا من علي لطفي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن وميكيسوني ووليد سليمان وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد هاني.

فيما أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويتكون تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.