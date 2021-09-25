شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك المسائي.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يحضر التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في ملعب فندق إقامة فريق الزمالك خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب والذي سينتهي يوم 27 سبتمبر الحالي.

وحرص الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على متابعة التدريب المسائي للفريق الأبيض مساء اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة، حيث صافح الجهاز الفني للزمالك جميع أعضاء جهاز الفراعنة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.