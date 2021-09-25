شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن دخول جروس دائرة اهتمامات الأهلى.. وشوبير: الأحمر لم يفكر به إطلاقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادى الأهلى لم يفكر إطلاقاً في التعاقد مع جروس، وذلك بعدما ترددت الكثير من الأنباء خلال الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلى وكريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، لتولى المسؤولية الفنية للقلعة الحمراء خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، في حالة إخفاق الأخير ببطولة كأس مصر.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر: الأهلى لم يفكر إطلاقاً في جروس،

وترددت الكثير من الأنباء خلال الساعات الماضية، عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلى وكريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، لتولى المسؤولية الفنية للقلعة الحمراء خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، في حالة إخفاق الأخير ببطولة كأس مصر.

وشهدت الفترة الماضية تردد الكثير من الشائعات حول رحيل موسيماني عن الأهلى بعد خسارة بطولتي، الدورى العام وكأس السوبر المصري بعد الخسارة أمام الطلائع بركلات الجزاء الترجيحية،ولم يتسنى لنا حتى الآن التأكد من صحة هذه المعلومات حول دخول الأهلي فى مفاوضات مع جروس من عدمه أو حتى مصير جروس.

وكان خالد الغندور نجم الزمالك السابق قد أكد وجود مفاوضات بين الأهلى ومدرب الزمالك السابق، وكتب الغندور عبر حسابه على فيس بوك: الاهلي يتفق مع جروس لتدريب الاهلي في حالة اي اخفاق.



خالد الغندور

كما أكد عدد من الإعلاميين على دخول الأهلى في مفاوضات مع جروس خلال الساعات الماضية، في الوقت الذى يستعد خلاله الفريق الأحمر لمواجهة إنبي في دور الـ 16 بكأس مصر.

ووصل فريقا الأهلي وإنبي إلى استاد الإسكندرية منذ قليل استعداداً للمباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل استكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.