شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يُعير مدافعه مصطفى الصفتى لبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى الجونة اتفاقه مع بلدية المحلة إجراءات إعارة مدافع الفريق الساحلي مصطفى الصفتى لصالح البلدية لمدة موسم واحد بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية وحتى انتهاء الموسم المقبل 2021/2022.

وكان نادي الجونة أتم التعاقد مع مصطفى الصفتي مدافع نادي بني سويف خلال الانتقالات الصيفية الموسم الماضى، وانتقل مصطفى الصفتي مدافع نادي بني سويف إلى صفوف نادي الجونة مقابل نصف مليون جنية قيمة الصفقة.

ونجح الجونة في إتمام التعاقد مع 6 لاعبين حتى الآن وهم الأثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي 3 ملايين جنيه، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلى.

وأعلن نادي الجونة أن التعاقد مع عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي، جاء لمدة ثلاثة مواسم ويستمر حتى صيف 2024، وذلك بعد الإعلان قبل أيام عن ضم اللاعب في إطار الخطة الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.