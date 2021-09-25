شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة بالزعانف يحقق ذهبيتين وفضيتين فى بطولة العالم بكولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للسباحة بالزعانف فى أولى منافساته ببطولة العالم المقامة حاليا بكولومبيا للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للناشئين والكبار الميداليتين الذهبية والفضية فى سباق 5 كيلو متر بالزعانف رجال للأبطال أحمد مرسي أول العالم وأحمد تامر ثاني العالم. وحصدت ندى مجدي الميدالية الذهبية أول العالم سيدات للسباحة في سباق 5 كيلو مونو وحصلت زميلتها سارة عبدالفتاح على المركز الثاني والميدالية الفضية على العالم في نفس السباق 5 كيلو مونو.

كما حقق منتخب مصر للسباحة بالزعانف في أولى المنافسات المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق تتابع مختلط 4 × 150 م. وتشكل بعثة منتخب مصر للسباحة بالزعانف برئاسة الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ والعميد محمود نايل مدرب والكابتن أحمد رمضان مدرب. وتشارك مصر في البطولة بالسباحين مروان العمراوي -زياد سامح - يوسف إبراهيم - محمود وليد - مصطفى هاني - أحمد تامر - أحمد مرسي - سارة عبد الفتاح - سلمى رمضان - جميلة علي - ندي مجدي.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري شارك مؤخرا خلال شهري يوليو وأغسطس في بطولتى العالم للسباحة بالزعانف للناشئين بإيطاليا وللكبار بروسيا وحصد الفريق المصري العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وتحطيم العديد من الأرقام القياسية العربية وحقق المنتخب القومي المصري انجازات لم تحقق من قبل فى تاريخ السباحة بالزعانف وأبهر العالم بنتائجه المميزة وتم وضع مصر فى مصاف الدول فى رياضة السباحة بالزعانف.

ومن جانبه أعرب الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عن فرحته بالميداليات الخمس الذهبيتين والفضيتين والبرونزية المستحقة للمنتخب القومي للسباحة بالزعانف وإهداء هذه الميداليات لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم الأول للاتحاد فى مسيرته الرياضية.