شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الخصم المالى من موسيمانى قرار خاطئ ويؤثر عليه أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وليد صلاح الدين، نجم الكرة المصرية السابق، على قرار رئيس الأهلي بخصم مالي من الجهاز الفني الأهلى قبل مباراة الفريق الأحمر ضد إنبي بعد قليل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وقال وليد صلاح الدين، فى تصريحات تليفزيونية للاستديو التحليلي للمباراة استاد مصر، على فضائية أون تايم سبورتس، "أتفق مع قرار الأهلى بخضم مالى من اللاعبين، ولكن أعترض على أن يشمل هذا القرار الجهاز الفني".

وأضاف صلاح الدين، "رئيس الأهلى حمى اللاعبين من غضب الجمهور بعد خسارة الدوري، ومباراة طلائع الجيش أظهرت تقصير بعض اللاعبين والخصم كان قراراً لا بد منه".

وأوضح صلاح الدين قائلا، "أنا ضد الخصم من الجهاز الفني، موسيمانى قدم ما عليه واللاعبون قصروا فى مهامهم، أرى أن فرض العقوبة على الجهاز الفني يضع المزيد من الضغوط على موسيمانى ومعاونيه فى مباراة اليوم".

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول فى الدفاع، وأليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم".

ويتكون تشكيل إنبي من: محمود جاد في حراسة المرمى وعلي فوزي وإبراهيم القاضي ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال في الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر في الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل استكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

ويدير مباراة الليلة بين الأهلي وإنبي طاقم تحكيم مكوّن من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.