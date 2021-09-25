شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: حلمي طولان يتميز عن موسيمانى بالانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن مباراة الأهلى أمام إنبى التي تقام فى السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وقال فاروق جعفر، فى تصريحات تليفزيونية بالاستديو التحليلى على فضائية أون تايم سبورتس، "حلمى طولان يتميز بالانضباط، ومباراة اليوم تحتاج قدرا كبيرا من الانضباط، اللاعب المصرى يعانى من تطبيق فكر المدرب".

وأضاف جعفر، "المباراة تحتاج أيضا للخبرات، لاعبو الأهلى يتميزون بقدر كبير من هذه الميزة، ولكن بعضهم ينقصه الخبرات، لذلك المباراة ستكون صعبة جدا على موسيمانى الذى يعانى من الضغوط فى الفترة الأخيرة".

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: "محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وعلى معلول فى الدفاع، وأليود يانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة فى الوسط، وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم".

ويضم تشكيل إنبى كلا من: محمود جاد فى حراسة المرمى، وعلى فوزى وإبراهيم القاضى ومحمد إسماعيل ومصطفى جمال فى الدفاع وإبراهيم جلال وأحمد العجوز ومهاب ياسر فى الوسط ومصطفى شكشك وزياد كمال وحسام عرفات.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل استكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر التى يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وحصد الأهلى بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضى بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

ويدير مباراة الليلة بين الأهلى وإنبى طاقم تحكيم مكوّن من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق مساعدين.