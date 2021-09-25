شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة أبو زيد يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة نادى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اليوم أسامة أبوزيد رئيس نادي الشمس بأوراق ترشحه على مقعد الرئاسة لدورة جديدة فى الفترة من 2021 إلى 2025 التي تجري يوم 15 اكتوبر القادم.

قرر مجلس الإدارة فتح باب الترشيح اليوم ولمدة خمسة أيام لتلقي أوراق جميع الأعضاء الراغبين في الترشح علي مقاعد مجلس الادارة وفقا للائحة النظام الأساسى وتعليمات الجهة الإدارية المختصة.

الجدير بالذكر أن أسامة أبو زيد يتولى رئاسة نادى الشمس منذ عام 2017 مع مجلس الإدارة الحالى.