شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب للاعبى الأهلى: لا يمكن أن تعاتبوا الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، على حالة الغضب الجماهيري من عشاق القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة بعد خسارة الفريق لبطولة كأس السوبر أمام طلائع الجيش، وقال ميهوب في تصريحات لقناة الأهلى: غضب الجماهير طبيعي وزي ما بتطلعك السما من حقها أن تغضب عندما تفقد بطولة، ولا يمكن أن تعاتب الجماهير لأنها قدمت لك ما لم تقدمه أي جماهير في العالم كله، وهي دائماً تتمنى أن يتوج الفريق بكل البطولات.

من جانبه قال أحمد بلال نجم الأهلى السابق: الأهلى لديه قيمة كبيرة جداً وأى لاعب يتمنى التواجد بالنادي ليكون لديه تاريخ، ورغم اعتزالنا مازلنا نحتفظ بشعبية كبيرة، لأن الأهلى صنع لكل منا تاريخ.

أضاف: الأهداف بالنسبة للمهاجم هي الحياة حتى لو أنت سئ في مباراة ما وسجلت هدف ستشعر بسعادة كبيرة، لأن هذه المهمة الأساسية التى تتواجد من أجلها في الملعب، لاعبى الجيل الحالى لم يشاهدوا الجماهير الحقيقية، كنا نلعب في حضور 100 ألف مشجع.

وصل فريقا الأهلي وإنبي إلى استاد الإسكندرية منذ قليل استعداداً للمباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة بدافع الفوز من أجل استكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.