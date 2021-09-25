كلوب: ليفربول يستفيد من تسجيل ماني وصلاح للأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على سعادته البالغة بتسجيل محمد صلاح وساديو ماني لليفربول، معتبرا أن هذا الأمر يمنح النجاح للفريق.

وقال كلوب في تصريحاته قبل مباراة برينتفورد، عن تسجيل ماني وصلاح للأهداف: "كرة القدم والمباراة على وجه الخصوص يجب ان تحتاج إلى كل اللاعبين، الأمر ليس بالسهل، لكن هما لاعبان يقدمان أداء مميز على أرضية الميدان".

وتابع: "كل لاعب منهما يفيد الآخر على أرضية الميدان، وفي النهاية نحن نستفيد بهما كفريق".

وأضاف: "كل لاعب في الفريق يصنع لهما الكرات، وهما يستطيعان تسجيل الأهداف في النهاية، وخبر جيد دائما أن يسجل محمد صلاح أو يسجل ساديو ماني".

وواصل: "الآن علينا أن نظهر قيمتنا وأننا على وعي بأنني فريق كبير وفريق مميز."