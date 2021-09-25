مباشر كأس مصر.. الأهلي 0-0 إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي على ملعب إستاد الإسكندرية في آخر مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي في مباراة الليلة لتحقيق الفوز واستكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس ‏مصر التي يحمل لقبها.

ملخص المباراة:

شهدت الدقائق العشر الأولى من المباراة سيطرة من جانب الأهلي الذي كان قريبا من افتتاح التسجيل من كرة ثابتة في الدقيقة التاسعة لولا مرور تسديدة علي معلول فوق العارضة الأفقية.

وفي الدقيقة الـ31، كاد مهاب ياسر أن يفتتح التسجيل لإنبي بعد انفراده بالحارس محمد الشناوي، لكن أيمن أشرف عاد وأنقذ فريقه بإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن يقوم لاعب إنبي بتسديدها.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، محمد شريف.

تشكيل إنبي: محمود جاد، علي فوزي، محمد إسماعيل، حسام عرفات، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، أحمد العجوز، مهاب ياسر، مصطفى جمال، مصطفى ياسر شكشك، زياد كمال.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..