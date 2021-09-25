مران الزمالك.. جهاز المنتخب يتابع التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تواجد الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، في ملعب فندق إقامة فريق الزمالك خلال المعسكر المقام حاليًا في برج العرب.

ويستعد الزمالك حاليًا لمباراة توسكر الكيني في إطار ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وأفاد الموقع الرسمي للزمالك، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كيروش حرص على متابعة التدريب المسائي للفريق، حيث صافح الجهاز الفني جميع أعضاء جهاز الفراعنة.

ومن المقرر أن ينتهي معسكر الزمالك يوم الإثنين المقبل، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد (2021 - 2022).

في المقابل، يستعد المنتخب المصري لمباراتي ليبيا والمقرر لها مطلع الشهر المقبل في إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.