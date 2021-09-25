تشكيل انبي.. عرفات يقود الهجوم أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق لانبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، اليوم السبت على ستاد الأسكندرية.

ويلعب انبي المباراة الأولى له في الموسم الجديد، والذي يشهد استكمال بطولة كأس الموسم الماضي.

ويقود حسام عرفات مهاجم وادي دجلة السابق، هجوم انبي في الظهور الأول له مع الفريق.

تشكيل إنبي جاء كالتالي:

محمود جاد - علي فوزي - محمد إسماعيل - حسام عرفات - إبراهيم جلال - إبراهيم القاضي - أحمد العجوز - مهاب ياسر - مصطفى جمال - مصطفى ياسر شكشك - زياد كمال.

البدلاء:

عبد العزيز البلعوطي - هشام عادل - محمد مرسي - محمود نعيم - محمد شريف - خالد رضا - جرجس مجدي - عبد الرحمن عماد - أحمد قاسم.