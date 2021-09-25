تشكيل الأهلي أمام إنبي.. أول ظهور بين 4 تغييرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في آخر مباريات دوري الـ16 لكأس مصر على ملعب إستاد الإسكندرية.

وشهد تشكيل الأهلي عدة تغييرات على رأسها ظهور الوافد الجديد أحمد عبدالقادر الذي يشارك أساسيا لأول مرة، بالإضافة إلى بدر بانون، أليو ديانج ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود وحيد، حمدي فتحي، وليد سليمان، صلاح محسن، لويس ميكيسوني، حسام حسن.

ويسعى الأهلي في مباراة الليلة لتحقيق الفوز واستكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس ‏مصر التي يحمل لقبها.

يُذكر أن الأهلي حصد بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.