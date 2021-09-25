مباشر.. برينتفورد 1-1 ليفربول.. جوتا يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد وليفربول في إطار الجولة السادسة من منافسات بريميرليج.

ويسعى ليفربول لاستغلال سقوط تشيلسي ومانشستر يونايتد للانفراد بصدارة بريميرليج، حيث يمتلك "الريدز" في رصيده 13 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - جودران هندرسون - كورتس جونز - محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة السابعة أتيحت فرصة هدف لصلاح بعد انفراده بمرمى برينتفورد ليسدد مو بين قدمي الحارس لكن مدافع برينتفورد يتألق وينقذ مرماه بعد وصوله للكرة وإبعادها

الفريق المضيف هدد مرمى ليفربول بعد ذلك مرتين على التوالي لكن دون خطورة على المرمى لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة 11 أهدر فريق بيرنتفورد فرصة مثل كرة صلاح حيث شتت جويل ماتيب الكرة من على الخط قبل أن تدخل المرمى.

الدقيقة 27 استطاع إيثان بينوك أن يسجل هدف برينتفورد بعد كرة عرضية نجح في تحويلها إلى هدف وسط غياب دفاعي من لاعبي ليفربول لتصبح النتيجة (1-0).

في الدقيقة 30، رد ديوجو جوتا سريعًا بهدف من رأسية رائعة عن طريق عرضية من جوردان هندرسون لتصبح النتيجة (1-1).

وكاد جوتا أن يسجل هدف ليفربول الثاني في المباراة في الدقيقة 39 بعد تسديدة من كورتس جونز ترتطم في القائم وتصل أمام جوتا ليسدد لكن حارس بيرنتفورد يتألق ويبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 49 واصل حارس بيرنتفورد تألقه وأنقذ فرصة هدف مؤكد لصالح جوتا بعدما حول الكرة لركنية لتظل النتيجة (1-1).

الدقيقة 55 استطاع محمد صلاح أن يسجل لصالح ليفربول بعد كرة طولية من فابيونيو ليسجل مو في شباك بينتفورد وسط شكوك بتسلل صلاح إلا أن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

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