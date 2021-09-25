أشرف صبحي يُهنيء منتخب مصر بعد التأهل لأولمبياد الصم في البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

هنأ وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم من الصم بعد التأهل لأولمبياد الصم التي ستستضيفها البرازيل.

وتأهل المنتخب الوطني لأولمبياد الصم، بعد فوزه اليوم السبت، أمام نظيره الكاميروني خلال المباراة التي جمعتهما في بلد الأخير.

وأبدى صبحي، امتنانه لأداء لاعبي المنتخب الوطني وتأهلهم للأولمبياد ما يعكس قدرتهم علي التحدي والإصرار وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا.

وشدد وزير الشباب والرياضة في ختم تصريرحاته على تقديم كل الدعم لمنتخب كرة القدم للصم والجهاز الفني لمواصلة الإنجازات والاستعداد الأمثل من الآن لأولمبياد الصم.