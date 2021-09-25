تشيلسي ومانشستر يونايتد يسقطان في معقلها

انتزع مانشستر سيتي فوزاً ثميناً من مستضيفه تشيلسي (1-0) اليوم السبت ضمن المرحلة السادسة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



حقق مانشستر سيتي فوزاً هاماً على مستضيفه تشيلسي بهدف دون رد اليوم السبت في المرحلة السادسة من منافسات "البريميرليغ" على ملعب "ستامفورد بريدج".



ووقّع البرازيلي غابريال جيسوس هدف المباراة في الدقيقة 53.



وثأر مانشستر سيتي بقيادة مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا لهزيمته أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الفارط.



وكانت المباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين منذ أن التقيا في نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية في 29 أيار/مايو الماضي عندما فاز تشيلسي بالمباراة بهدف دون رد ليحرم "السيتيزنس" من التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.



ورفع سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق الأهداف أمام البلوز.



وفي مباراة أخرى سقط مانشستر يونايتد 1-0 في معقله أولد ترافورد أمام ضيفه آستون فيلا.



ووقع على الهدف الوحيد كورتني هوس 88، فيما أضاع البرتغالي برونو فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 90+3.



وصار رصيد آستون فيلا 10 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد يونايتد عند النقطة 13 في المركز الرابع.



أول انتصار لأستون فيلا على مانشستر يونايتد في جميع المسابقات منذ فوز بنفس النتيجة في 12 ديسمبر 2009 ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.

