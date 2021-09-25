فريق يوفنتوس يواجه نظيره سامبدوريا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

يواجه فريق يوفنتوس نظيره سامبدوريا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي على أمل مواصلة تصحيح مساره المتعثر في المسابقة.



ويحتل يوفنتوس المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف فقط أمام سامبدوريا صاحب المركز الـ13 بنفس الرصيد.

ويستضيف يوفنتوس نظيره سامبدوريا على ملعب أليانز ستاديوم، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، مساء الأحد 26 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.

لا تنقل منافسات الدوري الإيطالي عبر القنوات العربية هذا الموسم، لكن سيتم بث مباراة يوفنتوس وسامبدوريا عبر قناة الاتحاد الايطالي على يوتيوب.