تعرف على موعد مباراة الوداد وحسنية أغادير في الدوري المغربي

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

يلتقي فريق الوداد المغربي مع نظيره حسنية أغادير، مساء يوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري المغربي للمحترفين.



ويحل الوداد في المركز الثاني لترتيب فرق الدوري المغربي بـ6 نقاط من جولتين، فيما يأتي حسنية أغادير برصيد 3 نقاط في المركز السابع.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساء بتوقيت أبوظبي.

وكان حسنية أغادير قد تلقى خسارته الأولى في الجولة الماضية بنتيجة 2-1 أمام الدفاع الحسني الجديدي، فيما فاز الوداد بهدفين دون رد على سريع وادي زم.

تتولى قناة الرياضية المغربية عملية نقل مباريات الدوري المغربي، لموسم 2021-2022.

ومن المقرر أن يقوم المذيع سفيان رشيدي بالتعليق على المباراة المرتقبة عبر قناة الرياضية المغربية SD/HD.