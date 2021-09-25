مانشستر سيتي ينجح في إسقاط تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بهدف دون رد

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

نجح مانشستر سيتي في إسقاط تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بهدف دون رد، السبت، في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



مان سيتي أحكم سيطرته على المباراة منذ بدايتها، فيما ظهر تشيلسي عاجزا عن خلق فرصة خطيرة على مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون.

وانتظر الفريق الضيف حتى الدقيقة 53 لتسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد السيتزنز إلى 13 نقطة، ليرتقي لوصافة جدول الترتيب مؤقتا، بالتساوي مع ليفربول "الأول" وتشيلسي "الثالث".

وفي مباراة أخرى أقيمت بذات التوقيت، تلقى مانشستر يونايتد خسارة مفاجئة في عقر داره على يد أستون فيلا بهدف مقابل لا شيء.

وعانى مان يونايتد من عدم القدرة على فك طلاسم دفاع الفيلانز حتى نجح الضيوف في تسجيل هدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين برأسية اللاعب كورتني هوس.

وسنحت فرصة للشياطين الحمر لمعادلة النتيجة في الدقيقة 93 بعد احتساب ركلة جزاء، انبرى البرتغالي برونو فرنانديز لتنفيذها، لكنه أطاح بها أعلى المرمى.

بهذه النتيجة، تراجع مان يونايتد في الترتيب للمركز الرابع برصيد 13 نقطة، متأخرا عن ليفربول ومان سيتي وتشيلسي بفارق الأهداف، فيما قفز أستون فيلا للمركز السابع برصيد 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

ليفربول - 13 نقطة

مانشستر سيتي - 13 نقطة

تشيلسي - 13 نقطة

مانشستر يونايتد - 13 نقطة

برايتون - 12 نقطة