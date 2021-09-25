الدوري الإنجليزي: السيتي يخطف فوزاً ثميناً من تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

كشر مانشستر سيتي عن أنيابه، وأفسد انطلاقة تشيلسي الناجحة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالتغلب عليه 1-0، اليوم السبت، في الجولة السادسة من المسابقة.



ثأر السيتي بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب غوارديولا، لهزيمته أمام تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق عليه فوزاً ثميناً بهدف نظيف سجله البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 53.

وكانت المباراة اليوم هي الأولى بين الفريقين، منذ أن التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو (آيار) الماضي، عندما فاز تشيلسي بالمباراة (1-0)، ليحرم مانشستر سيتي من التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وحرم السيتي منافسه تشيلسي من الانفراد بصدارة جدول الدوري الإنجليزي، حيث تجمد رصيد "البلوز" عند 13 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي، وليفربول.

وقدم الفريقان مباراة سريعة وقوية، وكان مانشستر الأفضل بشكل واضح، حيث سيطر تماماً على مجريات اللعب في الشوط الأول، كما كان الأفضل في النصف الثاني، رغم تحسن مستوى "البلوز" نسبياً.