برشلونة يقترب من تجديد عقد بيدري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

ذكر تقرير صحافي كاتالوني، أن نادي برشلونة الإسباني، اقترب من تمديد عقد لاعبه الشاب بيدري، بعد شهر من المفاوضات. نقلاً عن صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، فإن البارسا يدرس اقتراحاً جديداً للاعب الإسباني الدولي، والذي أثبت نفسه في موسم واحد على أنه واحد من اكتشافات كرة القدم العالمية، وأكثرهم مستقبلاً على الساحة الدولية.



وأفادت إن برشلونة يأمل في إغلاق تجديد عقد بيدري في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خاصة وأن "البلوغرانا" يريد وضع ابن جزيرة الكناري في مكانه المناسب بسلم الرواتب بناء على ماقدمه.

كما أوضحت أن التواصل مرن ومستمر، والمواقف تقترب تدريجياً بشكل طبيعي، النية ليست سوى وضع بيدري، أحد أقل أعضاء الفريق على سلم الرواتب وفقاً لمكانته الجديدة.