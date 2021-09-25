نوريس أول المنطلقين في سباق روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

سيكون سائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس، أول المنطلقين في سباق جائزة روسيا الكبرى، ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، غداً الأحد، بعد تفوقه على جميع أقرانه في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق رقم 15 في الموسم الحالي على حلبة سوتشي، اليوم السبت.



هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها نوريس مركز أول المنطلقين في هذه الفئة الأعلى من السباقات.

وسينطلق من الخط الأمامي إلى جانب نوريس، سائق فريق فيراري، المتسابق الإسباني كارلوس ساينز، الذي احتل المركز الثاني في التجارب التأهيلية، بينما احتل سائق وليامز البريطاني جورج راسل المركز الثالث مباشرة، قبل مواطنه لويس هاميلتون، الذي اصطدم بأحد الجدران.

وسينطلق سائق رد بول، الهولندي الشاب ماكس فرستابن، من المركز الأخير، بسبب تغييره وحدة الطاقة في سيارته خارج الحدود المسموح بها.