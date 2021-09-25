الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يتعرض للهزيمة الأولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس (0-1)، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.



يدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيكتور لاكوارديا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وتوقف رصيد "الأتلتي" عند 14 نقطة في المركز الثاني، ليفشل في انتزاع صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت، فيما حصد ألافيس أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، محتلاً المركز قبل الأخير.

وهذه هي الخسارة الأولى لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات، والتعادل في مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الأول لألفيس، مقابل الخسارة في خمس مباريات.