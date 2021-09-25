الأولمبياد الخاص الإماراتي يختتم ملتقى كرة السلة 3x3

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي، اليوم السبت، آخر محطات ملتقى رياضة كرة السلة 3x3، والذي ينظمه بالشراكة مع أكاديمية "جام" الرياضية لكرة السلة، على ملاعب مدرسة الاتحاد الخاصة جميرا دبي، ضمن خطته لتطوير رياضة كرة السلة 3X3، استعداداً للألعاب العالمية برلين 2023.



سبقت هذه الفعالية محطتان إحداهما في مؤسسة زايد العليا بأبوظبي 11 سبتمبر (أيلول)، والثانية في نادي خورفكان للمعاقين بالشارقة 18 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقدم مدراء الأطباء المتطوعين التابعين لبرنامج الكشف الصحي، فحوصات أسنان مجانية لجميع اللاعبين المشاركين على هامش الملتقى.

وشهد الفعالية الختامية اليوم كل من وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ومدير الاستراتيجيات والمشاريع بالأولمبياد الخاص، فاطمة محمد.

وشاركت في تلك المحطة 5 فرق للرجال، و3 للسيدات من نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين وأكاديمية أبطال الأمل Heroes of Hope بدبي، إلى جانب شركائهم الموحدين من أكاديمية جام الرياضية.

يذكر أن حكام اتحاد الإمارات لكرة السلة أداروا كافة مباريات الملتقى، حيث يسهم الاتحاد في دعم كافة أنشطة رياضة كرة السلة للأولمبياد الخاص.

وقالت شما المزروعي: "نفخر بالتنظيم الرائع لهذا الملتقى، ومساهمات كل شركاء الأولمبياد الخاص الإماراتي الاستراتيجيين في إنجاحه، ولاسيما مع عودة المنافسات الرياضية بشكل تدريجي، وهذه أيضاً هي الفرصة المناسبة لتقديم الشكر لكل الأندية المشاركة، والمدربين وعائلات اللاعبين وطواقم الرعاية والدعم الذين بذلوا جهوداً كبيرة للمساهمة في العودة الآمنة لممارسة الرياضة في الدولة، وإطلاق طاقات اللاعبين من "أصحاب الهمم" ذوي الإعاقة الذهنية الذين يتوقون لإشباع شغفهم بالرياضية، ويتمتعون بالمشاركة والمنافسة كما شهدنا اليوم.

وجرى على هامش الملتقى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأولمبياد الخاص الإماراتي، وأكاديمية جام الرياضية يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الرياضية المشتركة خلال الفترة القادمة، والتي تشمل رياضات كرة اليد، وكرة الطاولة، والتنس الأرضي لتطوير مستوى لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتأهيل لاعبين جدد ضمن الرياضات المختلفة، وذلك لتحقيق أفضل مشاركات في البطولات الاقليمية والدولية خلال الفترة القادمة، مع التركيز على الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

وتنظم الألعاب العالمية الصيفية برلين 2023 لأول مرة في ألمانيا، ومن المزمع إقامتها في الفترة من (17 إلى 24 يونيو (حزيران) 2023، حيث سيشارك الآلاف من اللاعبين من "أصحاب الهمم" ذوي التحديات الذهنية من حول العالم في 26 رياضة ونشاط موحد.