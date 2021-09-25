الرابطة ترفض إعفاء لاعب سلة كندي من اللقاح لأسباب دينية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إنها رفضت منح لاعب نادي غولدن ستيت وريورز أندرو ويجينز، إعفاء من تلقي التلقيح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لأسباب دينية، وإنه بناء على ذلك لن يتمكن من اللعب مع فريقه في مبارياته على أرضه دون تلقي التطعيم.



وبلغ معدل تسجيل الكندي ويجينز (26 عاماً) 18.6 نقطة و4.9 كرة مرتدة في 71 مباراة خاضها مع وريورز في الموسم الماضي، وطلب الإعفاء من التطعيم لأن مدينة سان فرانسيسكو التي ينتمي إليها فريقه، تفرض التطعيم إجبارياً على من يشارك في أي أحداث كبيرة تقام داخل القاعات للبالغين من العمر 12 عاماً وما فوق.

وقالت الرابطة في بيان: "راجعت الرابطة ورفضت طلب أندرو ويجينز بالإعفاء لأسباب دينية من شرط التطعيم الذي تفرضه الإدارة الصحية في سان فرانسيسكو على جميع المشاركين في أي أحداث كبيرة داخل القاعات البالغ أعمارهم 12 عاماً وما فوق".

وأضاف البيان: "لن يتمكن ويجينز من المشاركة في مباريات فريقه على أرضه حتى يستوفي شروط المدينة الخاصة بالتطعيم".

ومن المقرر أن يخوض وريورز على أرضه ثلاث مباريات استعداداً للموسم الجديد في 6 و8 و15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يخوض أول مباراة في ملعبه في الموسم الجديد في 21 من الشهر نفسه.