الأمطار تتسبب بإلغاء جولة التجارب الحرة الأخيرة في سوتشي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

ألغيت جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة روسيا الكبرى الجولة 15 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم السبت، بسبب هطول أمطار غزيرة على حلبة سوتشي، بينما تحيط الشكوك بإمكانية إجراء التجارب التأهيلية الرسمية للسباق في وقت لاحق من اليوم السبت أيضاً.



وقال المشرفون على تنظيم السباق إنهم اضطروا لاتخاذ قرار الإلغاء لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكان من المقرر أن تبدأ الجولة الحرة الأخيرة في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، على أن تبدأ التجارب التأهيلية الرسمية في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

وأقيم سباق في فورمولا 3 كان مقرراً إقامته صباح اليوم السبت، أمس الجمعة، بينما تأجل سباق في فورمولا 2.

وقال مايكل ماسي مدير السباق إنه يتوقع أن يستمر هطول الأمطار بالمعدل الحالي حتى الواحدة والنصف أو الثانية ظهراً بالتوقيت بالمحلي، قبل أن يتراجع المطر في ساعات ما بعد الظهر.

وأضاف ماسي: "الأولوية اليوم ستكون للتجارب التأهيلية الرسمية لفورمولا 1 بعد ظهر اليوم، ولهذا فإن فورمولا 1 ستحظى بالأولوية".

وأكد ماسي أن الضوء سيكون عاملاً حاسماً في توقيت التجارب التأهيلية الرسمية وأكد أنه من الممكن إقامة هذه التجارب صباح غد الأحد، كما حدث في مرات قليلة سابقة في البطولة إن لم يتسن لهم إقامتها اليوم.