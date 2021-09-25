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تعرف على موعد مباراة الوداد وحسنية أغادير في الدوري المغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

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يلتقي فريق الوداد المغربي مع نظيره حسنية أغادير، مساء يوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري المغربي للمحترفين.

 

ويحل الوداد في المركز الثاني لترتيب فرق الدوري المغربي بـ6 نقاط من جولتين، فيما يأتي حسنية أغادير برصيد 3 نقاط في المركز السابع.

 

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساء بتوقيت أبوظبي.

 

وكان حسنية أغادير قد تلقى خسارته الأولى في الجولة الماضية بنتيجة 2-1 أمام الدفاع الحسني الجديدي، فيما فاز الوداد بهدفين دون رد على سريع وادي زم.

 

تتولى قناة المغربية عملية نقل مباريات الدوري المغربي، لموسم 2021-2022.

 

ومن المقرر أن يقوم المذيع سفيان رشيدي بالتعليق على المباراة المرتقبة عبر قناة الرياضية المغربية SD/HD.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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