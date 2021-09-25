وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن موقف مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، من الترشح في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

وأكد صبحي، بحسب ما نقل موقع قناة "صدى البلد"، أن شروط الترشح لانتخابات الأندية تكلف للجميع ممن ينطبق عليهم الشروط خوض أي انتخابات في أنديتهم طالما لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي نهائي وبات يمنعهم من الترشح.

وشدد الوزير على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى كافة الاتحادات الرياضية أو الأندية وتعمل فقط على توفير الضمانات الكاملة التى تضمن النزاهة التامة والحيادية من أجل نجاح تلك المرحلة بشكل صحيح وإفراز العناصر الجيدة لقيادة الرياضة فى المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة لم تتدخل مع أى طرف فى أى شكل من الأشكال أو تفضيل شخص على آخر وهو أمر لم نعتد عليه ودورنا فقط توفير المناخ الجيد والنزاهة الكاملة فى العملية الانتخابية.

وعن ترشح مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، قال أشرف صبحي: "من حق مرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك ولا يوجد ما يمنع ترشحه".