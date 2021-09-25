بعد احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح بيراميدز.. استبعاد الحكم أمين عمر من إدارة مباريات الدوري وكأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري لكرة القدم قررت استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة المباريات فى انطلاق الدوري الممتاز وباقي مباريات كأس مصر.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن مسئولو لجنة الحكام قرروا استبعاد الحكم أمين عمر من إدارة باقي مباريات الكأس ومن لقاءات أول أسبوع أو اثنين من الدورى الجديد، وذلك بعد احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح بيراميدز ضد سموحة والتي ظهر أنها غير صحيحة.

وأمس الجمعة، فاز بيراميدز على سموحة بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وشن المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، هجوماً عنيفاً على أمين عمر حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وكتب عامر تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "ولا يزال الظلم ضد سموحة مستمر فضيحة الموسم تبدأ مبكرا بطلها أمين عمر الهدف الأول فخر الدين يوسف يحجز اللعب محمد شكرى بيده وفاول واضح للجميع والهدف الثالث وبعد ضغط سموحة لإحراز هدف التعادل يفاجأنا نبغه التحكيم بضربه جزاء لم، ولن يراها إلا نابغه التحكيم أمين عمر وبدايه موسم ولا أروع".