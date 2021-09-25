الدوري الإنجليزي.. السيتي يثأر من تشيلسي في عقر داره.. واليونايتد يسقط أمام أستون فيلا

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على مضيفه تشيلسي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على لعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف السيتي مهاجمه جابرييل جيسوس في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ونجح جيسوس في تسجيل الهدف الأول، بعدما سدد زميله كانسيلو كرة ارتطمت بدفاع البلوز لتصل أمام جيسوس الذي راوغ الدفاع وأسكن الكرة أسفل يمين ميندي حارس البلوز.

وبهذا الفوز، يثأر مانشستر سيتي من تشيلسي بعد تعرضه لـ3 هزائم متتالية، آخرها خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني، بينما تراجع تشيلسي إلى المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وفي لقاء آخر، سقط مانشستر يونايتد أمام جماهيره في فخ الخسارة أمام أستون فيلا، بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ”أولد ترافورد“.

وفشلت التشكيلة القوية التي ضمت كريسيتانو رونالدو في اختراق حصون الخصم طوال الـ90 دقيقة، ليباغته أستون فيلا بهدف مع الدقيقة 88 عن طريق كورتني هوس.

وفي الدقيقة 91، حصل اليونايتد على ركلة جزاء بعدما أرسل فيرنانديز عرضية اصطدمت بيد هاوس، وأهدر فيرنانديز الركلة بتسديد كرة ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز أستون فيلا بهدف دون رد.

وتراجع يونايتد للمركز الرابع برصيد 13 نقطة، وأستون فيلا في المركز السابع برصيد 10 نقاط.