"كيروش" وجهازه الفني يشعلون الصراع والمنافسة داخل الأهلي قبل مواجهة إنبي

الشارقة - اميمة ياسر - قبل مواجهة الأهلي مع إنبي، والمقرر انطلاقها مساء اليوم السبت 25 - 9 - 2021، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، تسبب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، في خلق حالة من الصراع والمنافسة القوية بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الصراع والمنافسة بين لاعبي النادي الأهلي من أجل المشاركة في تشكيل الأهلي الأساسي ضد إنبي، اليوم السبت، بعدما علموا بحضور الجهاز الفني لمنتخب مصر لمتابعة الأهلي وإنبي من مدرجات استاد الإسكندرية.

كيروش يحضر مباراة الأهلي ضد إنبي في استاد الإسكندرية

وتقرر أن يتواجد كيروش، وجهازه المعاون المكون من ضياء السيد المدرب العام ومحمد شوقي المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب ووائل جمعة مدير المنتخب، في لقاء الأهلي ضد إنبي، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويعلن كيروش قائمة منتخب مصر استعدادًا للمعسكر المقبل والذي يبدأ بودية ليبيريا قبل خوض مباراتي ليبيا المحدد لهما 8 و11 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل الأهلي المتوقع إنبي

من جانبه، استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي، ويجري موسيماني عددا من التغييرات في تشكيل الأهلي بلقاء اليوم، وتقرر غياب الثلاثي طاهر محمد طاهر، حسين الشحات وياسر إبراهيم بسبب الإصابة.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي، كالتالي:-

خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني، كهربا «صلاح محسن»، محمد شريف.