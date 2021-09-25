بعد الحديث عن رحيل موسيماني.. مدرب الزمالك السابق: ندمان على رفض تدريب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لن يتعامل بالقطعة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش، عن طريق ركلات الترجيح، ومن قبله خسارة لقب الدوري، خاصة وأن المدير الفني حقق إنجازات عديدة الموسم الماضي.

وقال ميتشو، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي كريم خطاب: «موسيماني حصد العديد من البطولات مع الأهلي الموسم الماضي والفريق الأحمر تحت قيادته حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين، ومن الطبيعي أن يتراجع مستوى الفريق بعد حصد كل تلك البطولات».

وأكمل: «اعتقد أن إدارة الأهلي سوف تساند موسيماني حتى يستعيد الفريق مستواه في المباريات المقبلة ويعود لمنصات التتويج مرة أخرى».

ميتشو يتحدث عن عرض سابق لتدريب الأهلي

وعن تلقيه عرضا لتدريب الأهلي في وقت سابق قبل توليه القيادة الفنية للزمالك، قال ميتشو: «بالفعل تلقيت عرضا لتدريب الأهلي في فترة من الفترات والإنسان في كثير من الأحيان يتخذ قرارات خاطئة، أنا نادم على عدم الموافقة على عرض تدريب الأهلي».

ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك

وتحدث ميتشو عن تجربته السابقة مع نادي الزمالك، قائلا: «حققت مع الزمالك الفوز ببطولة كأس مصر، والظروف لم تساعدني على تحقيق مزيد من النجاحات والتجربة لم تكتمل ولكني سعيد بها لأن الزمالك من أفضل أندية القارة السمراء».

فجر مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، مفاجأة كبيرة بشأن رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد المصدر - رفض ذكر اسمه - أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف من قبل مجلس إدارة النادي بتولي ملف كرة القدم، جهز ملف لبدائل بيتسو موسيماني تحسبًا للاستغناء عن المدرب الجنوب أفريقي بسبب النتائج والأداء المتواضع الذي يقدمه في الفترة الجارية بعد خسارة لقب الدوري المصري لصالح الغريم التقليدي الزمالك، وكأس السوبر المصري على حساب نادي طلائع الجيش.