بعد ضياع الدوري والسوبر المصري.. الخطيب يفاضل بين 5 مدربين لخلافة موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر - فجر مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، مفاجأة كبيرة بشأن رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد المصدر - رفض ذكر اسمه - أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمكلف من قبل مجلس إدارة النادي بتولي ملف كرة القدم، جهز ملف لبدائل بيتسو موسيماني تحسبًا للاستغناء عن المدرب الجنوب أفريقي بسبب النتائج والأداء المتواضع الذي يقدمه في الفترة الجارية بعد خسارة لقب الدوري المصري لصالح الغريم التقليدي الزمالك، وكأس السوبر المصري على حساب نادي طلائع الجيش.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـموقع «الوطن سبورت»، إن بيتسو موسيماني قد يرحل عن تدريب الأهلي خلال الساعات المقبلة حال خسارته مباراة إنبي المقرر إقامته في تمام مساء اليوم السبت 25 - 9 - 2021، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس مصر.



هل يرحل موسيماني عن الأهلي؟

وأجاب المصدر بأنه من الوارد رحيل موسيماني خلال الساعات المقبلة، مشددًا على وجود حالة من الغضب الشديد التي تسيطر على أعضاء مجلس إدارة النادي ولجنة تخطيط الكرة برئاسة محسن صالح، تجاه المدرب الجنوب أفريقي بعد الأداء الباهت الذي يقدمه الفريق في الفترة الماضية.

وأضاف أن الخطيب طلب تحضير عدد من السير الذاتية تحسبًا لاتخاذ قرار رحيل المدرب الجنوب أفريقي، موضحًا أن هناك عدد 5 أسماء مطروحة أمام رئيس النادي، وعلى رأسها المدرستين البرتغالية والألمانية بالإضافة إلى طرح اسم أحد مدربيي صربيا.

وأتم المصدر أن الخطيب يدرس بشكل قوي تعيين مدرب عام مصري ضمن جهاز موسيماني حال استمراره في صفوف الفريق بعد رحيل كيفين جونسون، المدرب العام لموسيماني.



موعد مباراة الأهلي وإنبي وتردد القنوات الناقلة للقاء

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 ويعلق عليها مؤمن حسن.

ويأتي تردد قناة أون تايم سبورت 1، الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي، كالتالي:-

القمر: نايل سات

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.