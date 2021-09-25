شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر لاعبى الأهلى من مفاجآت إنبى ودراما مباريات الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تحذير لاعبيه من خطورة مباراة الليلة أمام إنبى فى دور الستة عشر لكأس مصر، والمقرر لها السابعة مساءً باستاد الإسكندرية، وطالب موسيمانى لاعبيه بتجاوز عقبة إنبى واستعادة الانتصارات لطى صفحة السوبر ومن قبله بطولة الدوري وهما البطولتان اللتان خسرهما المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، وتسببت فى توقيع إدارة القلعة الحمراء عقوبة قاسية على اللاعبين والجهاز الفني والإدارى بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاتهم.

موسيمانى حذر لاعبيه من مفاجآت مباريات الكأس، مشدداً على ضرورة حسم اللقاء مبكراً خوفاً من الدخول فى حسبة برما المعروفة عن لقاءات الكأس لاسيما أن الفريق البترولى يجيد اللعب مع الكبار ويمتلك لاعبين مميزين ومدرب مخضرم هو حلمى طولان، مؤكداً على ضرورة استغلال انصاف الفرص للتسجيل والتركيز الدفاعى لمواجهة هجمات الخصم.

وتعد مباراة الليلة حاسمة لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء لن تقبل بأى نتيجة سوى الفوز والصعود للدور المقبل من البطولة، ويفتقد الأهلى الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات وياسر ابراهيم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما سيعود المالى اليود يانج والمغربى بدر بانون للتشكيلة الأساسية مع الدفع بالصفقات الجديدة والمعارين.