شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستقر على ضم أحمد صبحى.. واختبار جديد للثنائى النيجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر محمد عودة، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على التعاقد مع أحمد صبحى جناح أيمن فريق الجونة وأسوان السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

وخضع أحمد صبحى لاختبارات فنية داخل تدريبات فريق غزل المحلة خلال الأيام الماضية قبل الاستقرار على التعاقد معه بعد الوقوف على مستواه البدنى والفنى، ومن المقرر خضوع اللاعب للكشف الطبى خلال ساعات قبل توقيعه عقود الانضمام للغزل بشكل رسمى.

فى سياق متصل، يخضع الثنائى النيجيرى المتواجد فى تدريبات غزل المحلة منذ فترة لاختبار ثانى قبل الاستقرار على التعاقد معهم بشكل رسمي، رغم المشاركة فى المباراة الودية أمام المنصورة.

وحقق غزل المحلة بقيادة محمد عودة الفوز على المنصورة فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين أمس على ملعب المحلة بهدف مقابل لا شيء ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق اللاعب إبراهيما كونيه، وقام محمد عودة المدير الفنى للفريق بإشراك بعض اللاعبين الأفارقة للوقوف على مستواهم والاستقرار على التعاقد معهم.