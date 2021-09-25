شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يرزق بمولودته الأولى "سيليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق عبد الرحمن مجدى، لاعب الإسماعيلى، بمولدته الأولى "سيليا"، ونشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى وهو يحمل مولودته.

فى سياق مختلف، قرر طلعت يوسف المدير الفني للنادى الاسماعيلى، صرف النظر عن التعاقد مع الثلاثى الكرواتي فان والتونسي محمد جورني والغيني دوالا كمارا، الذين خاضوا فترة إختبار مع الفريق بسبب تواضع مستواهم الفني والبدنى وعدم حاجة الاسماعيلى لجهودهم.

ولجأ طلعت يوسف للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من إفريقيا وشمال إفريقيا، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.

وتسابق اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، الزمن للتعاقد مع 5 صفقات قوية قبل غلق باب القيد الصيفى بناء على الاتفاق مع طلعت يوسف لاسيما بعد انتعاش خزينة النادي بمبلغ 22 مليون جنيه قدمها اثنان من الرموز الكبار فضلًا عن إيراد المشاركة بالبطولة العربية في نسختها الأخيرة حتى يتسنى الصرف منها على شراء العناصر الجديدة في حدود الإمكانات المادية المتاحة بخلاف تجديد عقود اللاعبين عماد حمدي ومحمد صادق وشكري نجيب الذين يحق لهم التوقيع لأي فريق منافس يناير المقبل إذا لم ينظر في أمرهم قبل انتهاء القيد الصيفي.

ومنح طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الاسماعيلى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم السبت قبل السفر للاسكندرية غداً الاحد لدخول معسكر مغلق حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، وذلك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.