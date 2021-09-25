شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وعمار حمدى أبرز المرشحين لأبطال فيلم التغيير فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايدت فرص ظهور الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وعمار حمدى لاعبى الأهلى فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مواجهة إنبى، المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر، وينوى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى إجراء عدة تغييرات فى تشكيل المارد الأحمر أمام إنبى، لاسيما بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين على الصعيد الهجومى بعد فشلهم طوال 120 دقيقة فى تسجيل هدف بشباك الطلائع بمباراة السوبر التى خسرها الأهلى بركلات الترجيح 3/2.

ويفتقد الأهلى لخدمات طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وياسر إبراهيم للإصابة، وتبدو فرص كهربا كبيرة فى خلافة طاهر محمد طاهر، بينما سيكون عمار حمدى خليفة حسين الشحات، ويتولى المغربى بدر بانون مهمة خلافة ياسر إبراهيم فى دفاع المارد الأحمر.

وتأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة النصر بهدفين مقابل هدف، فيما فاز إنبى على نبروه بهدفين مقابل هدف أيضاً.

وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بتجاوز عقبة إنبى وإستعادة الانتصارات لطى صفحة السوبر ومن قبله بطولة الدوري وهما البطولتين اللتان خسرهما المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، وتسببت في قيام إدارة القلعة الحمراء بتوقيع عقوبة قاسية على اللاعبين والجهاز الفني والادارى بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاتهم.