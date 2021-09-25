7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، انضمام محمد طلعت لصفوف المقاولون العرب، وفتح رابطة الأندية ملف "المقر المنفصل" فى اجتماع الغد، واقتراب عصام مرعى من تولي منصب المدرب العام بمهام مدير كرة في الزمالك، وإعلان اتحاد الكرة إقامة مباراة منتخب مصر وليبيا بدون جمهور.

تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة منتخب مصر وليبيا بدون جمهور

أعلن اتحاد الكرة أنه تقرر بصفة نهائية اقامة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى التاسعة من مساء الجمعة 8 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب بدون جمهور.

يناقش المكتب التنفيذى لرابطة الأندية فى اجتماعه غدا، الأحد، البحث عن مقر منفصل للرابطة بعيدا عن اتحاد الكرة، فى محاولة للانفصال عن الجبلاية.

محمد طلعت خامس الصفقات الصيفية للمقاولون العرب

وقع محمد طلعت مهاجم الأهلي السابق، على عقود عودته مجددا إلى فريق المقاولون العرب لمدة 3 سنوات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد رحيله عن قلعة ذئاب الجبل في الموسم قبل الماضي حيث انتقل إلى سموحة قبل أن يستقر مؤخرا في الإنتاج الحربي.

عصام مرعى يقترب من تولي منصب المدرب العام بمهام مدير كرة في الزمالك