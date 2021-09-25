شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الأهلى وإنبى قبل مواجهة كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقام المهم الذى يجمع الأهلى مع نظيره إنبى باستاد الإسكندرية فى ختام منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى لاعبيه بتجاوز عقبة إنبى واستعادة الانتصارات لطى صفحة السوبر ومن قبله بطولة الدوري وهما البطولتان اللتان خسرهما المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، فيما يحلم حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بتحقيق المفاجأة وإزاحة المارد الاحمر من البطولة.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية مقارنة رقمية بين الأهلى وإنبى قبل صدام كأس مصر الليلة ..

1_تأهل الأهلى لدور الستة عشر بكأس مصر بعد تخطى عقبة النصر بهدفين مقابل هدف، فيما فاز إنبى على نبروه بهدفين مقابل هدف أيضاً.

2_ الفائز من الأهلى وإنبى يواجه بيراميدز فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد فوزه على سموحة 3-1.

2_محمد شريف هداف الأهلى برصيد 21 هدفاً، فيما يعد رامى صبرى هو هداف إنبى برصيد 10 أهداف، ولكنه رحل لصفوف فاركو.

3_التونسى على معلول هو أكثر من صنع أهدافا للأهلى برصيد 12 تمريرة سحرية، بينما يعد كريم فؤاد هو أكثر من صنع أهداف لإنبى برصيد 5 تمريرات سحرية ولكنه انتقل لصفوف الاهلى.

4_في الموسم الماضي للدوري خسر الأهلى اللقب لأول مرة منذ خمس سنوات لصالح الزمالك بفارق أربعة نقاط بينما كان إنبى فى المركز السادس برصيد 49 نقطة.

5_القيمة السوقية لفريق الأهلي تصل إلى 29.60 مليون يورو مقابل 5.53 مليون يورو لفريق إنبى.

6_حقق الأهلي لقب كأس مصر 37 مرة أخرها بالنسخة الأخيرة بينما افضل انجازات إنبى التتويج بكأس مصر مرتين في تاريخه الأولى على حساب الاتحاد السكندري في موسم 2005 بهدف مجدى عبد العاطى والثانية على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في موسم 2011 .

7_انتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز الأهلى 3-1 على إنبى، سجل ثلاثية المارد الأحمر حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، ورامى صبرى لإنبى من ركلة جزاء فى الجولة 13 للمسابقة.

8_ انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز الأهلى بهدفين دون رد سجلهم والتر بواليا ومجدى أفشة بالجولة 30 للمسابقة.

9_تقابل الأهلى وإنبى في كأس مصر 3 مرات وفاز الأهلي مرتين عامي 2004 و2016 كما تغلب إنبي مرة وحيدة عام 2011 ، ويتسلح إنبي بقيادة مدربه حلمي طولان بسيناريو 2011 لتحقيق مفاجأة جديدة أمام الأهلي.

10_يعاني الأهلي من غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وياسر ابراهيم بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، ورحل عن إنبي عدة لاعبين على رأسهم القائد رامي صبري وعبد الرحمن عامر وكريم طارق ومحمد رزق وإسماعيل سوادجو وعمر حسام حارس المرمى بينما تعاقد الفريق مع أحمد جمعة وحسام عرفات وعمر عدلي ومصطفى جمال والغاني ماساهادو الحسن وخالد رضا.