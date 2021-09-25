موعد مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم فى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مساء اليوم، السبت، مع نظيره إنبى باستاد الإسكندرية، فى ختام منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التي يسعى فيها المارد الأحمر للفوز للصعود لدور الثمانية للمسابقة التي يحمل لقبها ويرغب فى مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبى.





موعد مباراة الأهلي ضد إنبي بكأس مصر

تنطلق مباراة الأهلى وإنبى فى السابعة مساء اليوم، السبت، وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للقلعة الحمراء لاعبيه بتجاوز عقبة الفريق البترولي وإستعادة الانتصارات لطى صفحة السوبر ومن قبله بطولة الدوري وهما البطولتان اللتان خسرهما المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، وتسببت في قيام إدارة القلعة الحمراء بتوقيع عقوبة قاسية على اللاعبين والجهاز الفني والادارى بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاتهم.



التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد إنبي بكأس مصر التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد إنبي بكأس مصر

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته ضد إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

وسط المهاجم: محمود عبدالمنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" – لويس ميكيسوني.

المهاجم: محمد شريف.



غيابات الأهلي ضد إنبي بكأس مصر غيابات الأهلي ضد إنبي بكأس مصر

ويغيب عن صفوف فريق الأهلي ضد إنبي الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما سيعود المالى اليود يانج والمغربى بدر بانون للتشكيلة الأساسية مع الدفع بالصفقات الجديدة والمعارين.

غيابات إنبي أمام الأهلي

ورحل عن إنبي عدة لاعبين على رأسهم القائد رامي صبري وعبد الرحمن عامر وكريم طارق ومحمد رزق وإسماعيل سوادجو وعمر حسام حارس المرمى بينما تعاقد الفريق مع أحمد جمعة وحسام عرفات وعمر عدلي ومصطفى جمال والغاني ماساهادو الحسن وخالد رضا.