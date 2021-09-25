شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية اليوم مع إنبي فى كأس مصر، وهي المباراة الأولى للمارد الأحمر عقب خسارة لقب السوبر المحلي الثلاثاء الماضي أمام طلائع الجيش، ونرصد فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بالمباراة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وانبي الليلة؟

ج: يلتقي الأهلي مع إنبي فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

س: من هو حكم مباراة الأهلي وإنبي؟

ج: يُدير محمود البنا مباراة الأهلي وإنبي، ويُساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، فيما سيكون مجدي خاطر حكمًا رابعًا.

س: ماذا يحتاج الأهلي من مباراة الليلة؟

ج: يحتاج الأهلي الفوز ولا بديل عنه وهي أيضاً رغبة نادي أنبي بالتأكيد لكن دوافع الأهلي أكبر بكثير للخروج من دوّامة خسارة السوبر المصري منذ أيام ، ومن أجل الصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه.

س:ماذا عن مواجهات الأهلى وإنبى بكأس مصر؟

ج: تقابل الأهلي وانبي في كأس مصر 3 مرات، وفاز الأهلي مرتين عامي 2004 و2016، كما تغلب إنبي مرة وحيدة عام 2011 .

س: كيف تأهل الأهلي وأنبي لدور الـ16 بكأس مصر؟

ج: تأهل الأهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة النصر بهدفين مقابل هدف فيما فاز انبى على نبروه بهدفين مقابل هدف أيضاً.