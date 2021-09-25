شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى صدارة دورى محترفى اليد والطلائع يزاحمه والأهلى بالمركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تصدر الزمالك جدول ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022 بعد انتهاء الجولة الرابعة، برصيد 12 نقطة من تحقيق الفوز فى 4 جولات متتالية على كل من هليوبوليس والشمس والأهلى والمعادى.

بينما جاء طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 12 نقطة ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف المسجلة ثم جاء الأهلى فى المركز الثالث برصيد 10 نقاط فى ظل خسارته من الزمالك وتحقيق الفوز على كلا من البنك الأهلى و 6 أكتوبر و الجزيرة.



جدول دورى المحترفين

وأعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مسبقا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتجديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاثة فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.